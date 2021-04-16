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مي حلمي: "حاولت الانتحار بسبب الخيانة وكنت بصرف على طليقي"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، والسبب فى ذلك هى الخيانة الزوجية مما دفعها إلى الانتحار، قائلة: "الخيانة وجعتني وعديت فرح وندمت إني عملت كده".

وأضافت مي حلمي، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت تعمل من أجل نجاح قصة زواجهما، وأنها كانت تعمل من أجل حياتهما وقصة الحب والعشرة، مؤكدة أن الحب لا يشفع للخيانة والإهانة.

واستكملت: "أنا كنت بصرف على طليقي.. وساعدت بيتي وحياتي مش هو"، مؤكدة أنها لأول مرة تتكلم عن ظروف طلاقها من محمد رشاد، والزوجة أحسن له ينزل يبيع مناديل في الشارع ولا يوافق على أن مراته تصرف على البيت.

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