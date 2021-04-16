"بصوت هنيدي"..مفاجأة حول لعبة "Pubg"

فاجأ الفنان محمد هنيدي جمهوره بمشاركته في لعبة "pubg" حيث من المقرر أن يلعب الجميع بصوته عقب ذلك.



وكتب "هنيدي" معلنا عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "والآن المفاجأة.. هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم.. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا.. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE

#هنيدي_في_ببجي_موبايل

#اضيئوا_أنوار_رمضان".



يذكر أن آخر أعمال هنيدي فيلم "النمس والإنس" الذي دخل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، ويشاركه البطولة كلا من منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر.