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عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة رمضان صبحي، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال حواره مع أحد البرامج التليفزيونية في رمضان.

 ورفض مسؤولي القلعة الحمراء عودة اللاعب، خاصة في ظل الطريقة التي رحل بها عن الفريق، وتوقيعه لنادى بيراميدز في الوقت الذي ماطل فيه لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى للتجديد.

كما أشار رمضان صبحي خلال تصريحات صحفية عقب انتقاله إلى بيراميدز، أن مسؤولي الأهلي لم يتعاملوا معه بالمستوى اللائق، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولو القلعة الحمراء بعد ذلك.

كما رفضت جماهير النادي الأهلي عودة اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة، واتهمته بأنه أصبح يخسر كل يوم بسبب رحيله عن الأهلى مفضلاً الحصول على الأموال عن التواجد داخل القلعة الحمراء.

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