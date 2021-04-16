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مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكدت الإعلامية مي حلمي، فشل فرحها الأول على المطرب محمد رشاد وتركه الفرح وغادر خلال حفل الزفاف، قائلة: "الفرح الأول لها مع المطرب محمد رشاد فشل؛ ومحمد ساب الفرح ومشي وكان محضر من بالليل أنه يمشي.. وقلعت الفستان وجريت وراه".

وأضافت "حلمي"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها أخطئت في عودة الزواج منه مرة أخرى، وكان لديها تسامح كبير في هذا الموقف، مشددة على أن هذا التسامح خطأ في شخصيتها، متابعة: "الناس كانت بتعايرني أنه سابني في الفرح.. أنا كنت مكسورة وده عشرت سنين كنت بحبه جدًا".

وتابعت: "أجهضت حملها في توأم خلال فترة زواجي من محمد رشاد، والإجهاض كان طبيعي، واتحرمت من أن احمل صفة الأمومة، واتحرمت أكون أم.. وبعاتب نفسي أني مش صلبة، ومقدرش أقول إني أضربت فأجهضت طفلي".

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