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سخريه رامز جلال من ويزو في " امز عقله طار "

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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استضاف رامز جلال في الحلقه الرابعه من برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار " المذاع على قناه "Mbc" الفضائيه نجمه مسرح مصر ويزو.

وعلق رامز جلال خلال الحلقه علي وزنها الزائد في بدايه الحلقه منذ نزولها من السيارة قائلا:" اي صاحبه جزيره المفتقه اللي داخله علينا دي ".



الجدير بالذكر أن ضيوف حلقه أمس كانوا مطرب المهرجانات حمو بيكا هو واحد من نجوم المهرجانات الذين انتشروا بقوه من خلال مهرجاناتهم والراقصه لورديانا هي راقصه برازيلية تشارك في العديد من الحفلات وأغاني المهرجانات بمصر وأخر أعمالها أغنيه " إنتي معلمه".

ويذكر أن اخر اعمال ويزو هي مسرحيه " اللوكانده " والتي شاركت فيها مع أبطال مسرح مصر أبرزهم حمدي الميرغني وإبرام سمير وهي فكره الفنان أشرف عبد الباقي

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