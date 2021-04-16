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مي حلمي: "نفخت شفايفي مرة واحدة وهعمل عمليات تجميل"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل خاصة وأنها ما زالت فى سن صغيرة ولم تتخطى الثلاثين من عمرها لذلك لا تحتاج إلى اجراء عمليات تجميل، قائلة: "أنا في سنه الـ30 من عمري ولا احتاج لعمليات التجميل في هذه الفترة من حياتي ولم اخضع لعمليات تجميل من قبل".

وكشفت الاعلامية الشابة مي حلمي، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن أنها لم تجري عمليات تجميل ولكن قامت بعمل نفخ للشفايف مرة، متابعة: "أنا نفخت شفايفي.. ومعملتش بوتكس.. وهعمل عمليات تجميل".

وعادت مي حلمى، للحديث عن أحد المشاكل التي تسبب لها فيها طليقها المطرب محمد رشاد، قائلة: "محمد رشاد تشاجر مع أحد مدراءي في إحدى القنوات، كما أن هذا الخناق كان سبب في رحيلي من القناة"، مشددة على أن تصرف طليقها في هذا الموقف خاطئ.

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