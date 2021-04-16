برلمانية: سامح شكري "أسد الخارجية" وصحح صورة مصر أمام العالم

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحرص وزير الخارجية سامح شكري، على التواصل الدائم مع مجلس النواب، حيث كان آخرها خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية أمس الخميس.



وقالت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إن اجتماع اليوم بمجلس النواب جاء للتباحث في القضايا المتعلقة بالشان الافريقي، موجهها التحية والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعاون الرشيد مع الاشقاء الافارقة الذين يتطلعون للتعاون مع مصر خاصه بعد التعنت الاثيوبي.



ووصفت عضو مجلس النواب، وزير الخارجية سامح شكري ب"أسد الخارجية"؛ نظرا للجهود المبذولة والنجاحات في ملف العلاقات الخارجية وتصحيح الصورة الخارجية لمصر والتي يتم تشويهها بين الحين والآخر من قبل المنظمات المشبوهة.