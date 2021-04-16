صحة الدقهلية: متابعة 7350 حالة عزل منزلي



كما وجه وكيل صحة الدقهلية مديري المستشفيات ورؤساء اقسام العزل بالمتابعة اليومية لسجلات التسجيل باماكن الفرز والعيادات الخارجية والاستقبال والتاكد من تسجيل جميع حالات الاشتباه علي برنامج الوزارة الالكتروني كوتريس لحالات العزل المنزلي مع ضرورة صرف العلاج لهم طبقا للبروتكول المحدث وذلك حتي يتمكن فرق الرعاية الاساسية من متابعة حالات العزل المنزلي واحالة الحالات الي المستشفيات قبل تدهورها.



الجدير بالذكر انه تم متابعة حوالي 7350 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء 6800 حالة وتم تحويل عدد 385حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة

وتم توزيع 720 جهاز قياس الأكسجين.



وناشد وكيل الصحة بالدقهلية المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة وفي دخول شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة في الاجتماع الذي تم عقده امس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات التي تستقبل حالات الكورونا على مستوى المحافظة.

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مديري الادارات الصحية بالمتابعة المستمرة مع فرق العزل المنزلي للتأكد من متابعة جميع الحالات من حيث صرف العلاج لهم طبقا للبروتكول المحدث وقياس نسبة التشبع بالاكسيجين ومتابعة المخالطين وسرعة احالة الحالات التي تحتاج دخول مستشفي قبل تدهورها واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوي وكذلك التنبيه علي الثقافة الصحية بتكثيف الندوات لرفع درجة الوعي لدي المواطنين والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وتشجيعهم علي التسجيل لتلقي اللقاح.