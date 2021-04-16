مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات القطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد محمد عطية مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة وفاة على شريط السكة الحديد، بنطاق المركز.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور طفل لشريط السكة الحديد بقرية جرزا تصادف مرور قطار فصدمه ليلقى حتفه في الحال.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.