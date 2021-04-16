غدًا.. نظر دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب.



وأكدت الدعوى، أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.