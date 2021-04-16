الليلة.. الدكتور محمد حسن الحفناوى يكشف أهم الحكايات في بيت أم كلثوم



تستضيف الإعلامية ريهام السهلي الليلة في برنامج المواجهة على شاشة إكسترا نيوز، الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية ونجل الدكتور حسن الحفناوى زوج كوكب الشرق السيدة ام كلثوم.



ويتحدث الحفناوي عن أهم الحكايات الأسرية عن حياة كوكب الشرق "أم كلثوم"، وكيف كانت طفولته في بيت أم كلثوم بعد زواج أبيه الدكتور حسن الحفناوي منها؟



كما يشرح الدكتور محمد حسن الحفناوى كيف كانت العلاقة بين الدكتور حسن الحفناوي وزوجته كوكب الشرق؟ وما هي أسرار علاقات سيدة الغناء العربي مع النجوم والمشاهير؟ وما هي اهم الكواليس في الايام الاخيرة لكوكب الشرق ام كلثوم؟



برنامج المواجهة يترأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، ومن إعداد عبد المنعم عيسى وأحمد ربيع. وطارق عبد العزيز، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان الساعة ١٢ مساء