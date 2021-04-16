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عابد الفهد يواصل تحالفه مع الشيطان في ثالث حلقات ٣٥٠ جرام

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل ٣٥٠ جرام مجموعة من التساؤلات لدى الجماهير منها

هل تكشف ياسمين لنوح سرها عن ابنها سامي..؟؟

موت جلال القاسم خطة لحياة جديدة أم تصفية لحسابات قديمة..؟؟

في الوقت نفسه يواصل عابد الفهد تحالفه مع الشيطان في في الحلقة الثالثة من مسلسل ٣٥٠ جرام

وضمن أحداث العمل أيضا تلتقي للمرة الأولى زوجة نوح بإبنها في دار الرحمة للأيتام قبل أن يصل للمكان ذاته نوح ويطلب التستر على وجود طفلها مقابل تبرعه بمبلغ مالي ضخم وذلك كي لا يشاركه زوجته ومستقبله..
وعلى صعيد أخر فإن التاريخ يعيد نفسه ليتشارك الأب فايز وابنه القدر ذاته فكلاهما مفجوع بموت ضناه ولكن لكل منهما طريقته في الثأر.


حيث ينفذ عابد الذي يلعب دور المحامي نوح خطته لإنقاذ موكله جلال قاسم من حكم المؤبد عن طريق خطة محكمة تقول بأن جلال القاسم قد قُتل.


على صعيد أخر كشف المنتج إياد الخزوز أن مسلسله ٣٥٠ جرام يعرض على أربعة قنوات هي تليفزيون أبو ظبي ولنا والأردن وLBC

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