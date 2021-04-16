Advertisements
حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم
الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:58 م
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث مصدر مقرب من جهاز الكرة بفريق المقاولون العرب، عن حقيقة توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، لصفوف الزمالك خلال الأيام الماضية.
وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد مجلي لم يوقع لصفوف نادي الزمالك، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وحتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع محمد مجلي الذي يرتبط بعقد مع الفريق، ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة المقاولون".
وأكمل: "حال وصول عرض رسمي سوف ندرسه، ولكن الحديث عن توقيع اللاعب غير منطقى وليس له أي أساس من الصحة".
وأرتبط محمد مجلي بالانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك لخلافة المحترف التونسي فرجاني ساسي حال عدم تجديد عقده، وشارك اللاعب 15 لقاء، حيث يعتبر من العناصر التي يعتمد عليها عماد النحاس بشكل أساسي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements