حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

تحدث مصدر مقرب من جهاز الكرة بفريق المقاولون العرب، عن حقيقة توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، لصفوف الزمالك خلال الأيام الماضية.





وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد مجلي لم يوقع لصفوف نادي الزمالك، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وحتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع محمد مجلي الذي يرتبط بعقد مع الفريق، ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة المقاولون".





وأكمل: "حال وصول عرض رسمي سوف ندرسه، ولكن الحديث عن توقيع اللاعب غير منطقى وليس له أي أساس من الصحة".







