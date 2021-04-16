Advertisements

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث مصدر مقرب من جهاز الكرة بفريق المقاولون العرب، عن حقيقة توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، لصفوف الزمالك خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "محمد مجلي لم يوقع لصفوف نادي الزمالك، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وحتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع محمد مجلي الذي يرتبط بعقد مع الفريق، ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة المقاولون".

وأكمل: "حال وصول عرض رسمي سوف ندرسه، ولكن الحديث عن توقيع اللاعب غير منطقى وليس له أي أساس من الصحة".


وأرتبط محمد مجلي  بالانتقال لصفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك لخلافة المحترف التونسي فرجاني ساسي حال عدم تجديد عقده، وشارك اللاعب 15 لقاء، حيث يعتبر من العناصر التي يعتمد عليها عماد النحاس بشكل أساسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي المقاولون العرب الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ يوم

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب عن توقيع نجم الفريق للأهلي: الخطيب ميعملهاش

صلاة العيد تكشف مستقبل نجم المقاولون مع الزمالك

حوار - محمد مجلى: توقيعى للقلعة الحمراء مجرد اجتهادات والقرار بيد "الذئاب".. وهذه رسالتى لمسؤولي وجماهير بنى سويف

حقيقة توقيع "كهربا" للأهلي

المقاولون يفسد مخطط السماسرة لخطف خليفة محمد صلاح

خاص - الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم لبيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

07:31 م

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة