Advertisements

الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بين حوائط قصر فخم وديكورات وأزياء مصممة بعناية لتتماشى مع حقبة الستينيات، يبدو أن جريمة قتل "منصور السيوفي" ليست هي اللغز الوحيد ضمن أحداث مسلسل "قصر النيل"، وأنه مجرد اللغز الافتتاحي الذي سيظهر من ورائه المزيد من الأسرار التي تخص عائلة السيوفي وشبكة علاقاتهم ببعض. السيناريو مصمم بإحكام ليكشف أمام المشاهدين كل حلقة سر جديد في ذلك العالم الكلاسيكي، ويجعل المتابعين يطرحون العديد من الأسئلة لتزداد حدة الإثارة والتشويق، وذلك من خلال عدة أدوات مدروسة من بينها الفلاشباك، حيث نكتشف أن فوزي يعاني من اضطراب نفسي نتيجة مقتل حبيبته "سوسن"، وأباح له "منصور السيوفي" قبل مقتله أن الشخص الذي قتلها لا يزال طليقًا في القصر، وهو ما يضيف إلى سلسلة الجرائم ضمن أحداث المسلسل.

كما تثير العلاقة بين الضابط "خالد نوح" و"حسين السيوفي" حالة من الشبهات، ففي الحلقة الأولى من أحداث المسلسل يبرم خالد مع حسين اتفاق ما لا نعرف مضمونه، ربما ينص على أن يصبح حسين جاسوس لخالد داخل القصر، فالضابط يكره هذه العائلة وما تمثله من فساد وسلطة.

أما "كاميليا" فيبدو أن جعبتها لا تخلو من الأسرار والمفاجآت، إذ يكتشف المشاهدون أنها أبرمت هي الأخرى اتفاق مع "عزت" محامي العائلة، وهو أمر غريب فبعد أن هددته أمام العائلة، يتقابلان في مكان بعيد عن أعينهم، فهل هما مسؤولان عن مقتل "منصور السيوفي"؟ وكاميليا ليست بريئة كما تدعي، والأمر عندها لا يتوقف عند الانتقام بل يصل إلى البحث عن الأموال والسلطة.

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"
الألغاز وأشباح الجرائم تحوم في قصر السيوفي في مسلسل "قصر النيل"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ أقل من نصف ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ يوم

عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

استعدادا لرمضان 2021.. دينا الشربيني تبدأ تصوير المشاهد الخارجية لـ"قصر النيل"

دينا الشربيني تذكر جمهورها بأصعب مشاهد مسلسل زي الشمس

لهذا السبب.. فادي خفاجه يعتذر عن استكمال تصوير مشاهده بمسلسل " قصر النيل "

صلاح عبدالله يقع فى تحديات كبيرة مع ماجدة زكي ( صور)

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل"قصر النيل" لدينا الشربيني يتصدر تريند جوجل

محمد حاتم مسجون سياسي في قصر النيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

07:31 م

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة