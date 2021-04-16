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تجنبي هذه العادات السيئة قبل طهي الدجاج

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عادة خاطئة اعتاد على فعلها معظم الأشخاص قبل طهيهم للدجاج، ولا يعرفون مدى الخطورة التي تلحق بهم عند تناوله.

ويحرص المعظم على غسل الدجاج النيئ اعتقادا منهم أنهم ينظهونه من الشوائب العالقة به، مما يشكل هذا الأمر خطورة كبيرة على الصحة، تنذر بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى حد التسمم الغذائي، ويجب التوقف فورا والابتعاد عن تلك العادة السيئة.

وبحسب موقع هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن سكب الماء على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعا مختلفة من البكتيريا الضارة إلى اليدين والملابس ومعدات الطهي القريبة.

وبإمكان قطرة الماء الواحدة التي تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك لمسافة تبلغ نصف متر، وحين تجرف بكتيريا الـ"كومبيلوباكتر" الموجودة في الدجاج، وتزداد فرص الإصابة بالأمراض.

وتوضح إرشادات الهيئة البريطانية، أن بعض أنواع البكتيريا قد تسبب التسمم الغذائي حين تنتقل إلى الإنسان، ولذلك، فإن الوقاية هي الحل.

وتعد بكتيريا "كومبيلوباكتر" من أبرز عوامل الإصابة بالتسمم الغذائي في بريطانيا، وتشير الأرقام إلى أن 50 بالمئة من الدواجن التي تباع في البلاد تحمل البكتيريا.

وتسبب هذه البكتيريا آلاما في المعدة فضلا عن إسهال حاد ونوبات من الغثيان، قد تتراوح بين اثنتين و5 في اليوم الواحد.

ويوصي خبراء الصحة باتباع عدد من النصائح لتفادي المشكلة الناجمة عن البكتيريا، وتقتضي أول خطوة، وضع الدجاج في أسفل الثلاجة حتى لا يقطر على باقي الأطعمة.

لذا، يتوجب على الناس أن يحافظوا على الدجاج في درجة حرارة متدنية، أما البكتيريا الموجودة فستموت لا محالة خلال عملية الطهي على نار ساخنة.

ولتفادي انتقال البكتيريا بعد الطبخ، ينصح الخبراء باستخدام الماء والصابون لغسل كل الأماكن والمعدات التي استخدمت أثناء عملية طهي الدجاج.

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