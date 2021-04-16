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أول رد من هبة عبد الغني على الهجوم عليها بسبب الطاووس

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحدثت الفنانة هبة عبد الغني، خلال حلقة الأولى من مسلسل "الطاووس"، الذي يتم عرضه في الوقت الحالي عبر شاشات القنوات الفضائية،، موجة من الغضب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة بعدما قامت بضرب شقيقتها الصغرى"سهر الصايغ"، بعد وفاة والدها وتركت طليقها يطردها منزل والدها علي اثر فضيحة فيديو الساحل في منتصف الليل.

ومن جانبها، أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقها على شخصية سمية سواء الإيجابية أو السلبية التي تهاجمها، قائلة:" إن أكثر من أسعدها هو أنها استطاعت أن توصل للمشاهدين، المعني الذي تهدف إلية من وراء شخصية سمية".
ووجة هبة رسالة لكل من هاجمها
على هذا الأمر، قائله: " يا جمعاة ده تمثيل واجتهدنا أنا وسهر الصايغ، وكل أننا نكون مخلصين للشخصيات اللي بنلعبها وللمشروع ككل بدون النظر لأي حسابات أخري، ونفذنا رؤية الأستاذ رؤوف عبدالعزيز، قدر استطاعتنا بمنتهي الدقة".

وأضافت:"سعيدة بردود الفعل العنيفة والمتعاطفة وفاهمه ومستوعبه إن بعضها انفعالي ومقدره غضب الجمهور وأن كنت عملت فيديو بامزح معاهم فيه فد علشان اخفف بس من حدة انفعالاتهم وللتذكره بس أننا ممثلين وأن دا مسلسل مش واقع".

واختتمت حديثها، قائلا:" إن الواقع أسوأ من ذلك بكثير وأبطاله الحقيقيين منتشرين وسطنا دون رادع".

وكانت هبة عبد الغني تلقت ردود فعل عنيفة علي صفحات التواصل الاجتماعي عقب عرض ألحلقه ألثالثه من مسلسل الطاووس والذي تلعب فيه دور سميه الشقيقة الكبرى ل امنيه والذي تقوم به سهر الصايغ.

ورغم تلقى هبه لاشادات حول اللوك الذي ظهرت به في مسلسل الطاووس وأنها أقرب في الشكل للامهات او الزوجات داخل بيوتهن ألا أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الدور الذي تقدمه متعاطف مع أمنية "سهر الصايغ" ومهاجما هبه عبد الغني لافعالها خاصة في المشهد الذي دار بين سمية" هبة عبد الغني" وأمينة "سهر الصايغ" والتي أظهرت مدى الحقد الدفين من قبل سمية لأمنية، والذي ظهر بشكل احترافي في ظل إصرار سمية على مشاهدة والدها فضيحة شقيقتها نظرا لحبه لها وتفضيله عليها، ثم تلي هذا المشهد قيام زوج سمية " أشرف مصيلحي" بطرد أمينة من منزل والدها في مشهد مأسوي.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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