مصرع عجوز وإصابة آخر إثر سقوط بلكونة عقار بالعمرانية

لقى عجوز مصرعه، وأصيب آخر إثر سقوط شرفة وحدة سكنية بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شرفة شقة بمنطقة البلاستيك، بشارع عمار، بمنطقة العمرانية غربي المحافظة.



تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، توصلت إلى أنه أثناء مباشرة شخصين لأعمال ترميم شرفة شقة بالطابق الأول سقطت بهما.



وأسفر الحادث عن مصرع عجوز وإصابة آخر جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

