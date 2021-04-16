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المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عدد كبير من الإصابات بين لاعبين الفريق في مختلف المراكز وبذلك سوف يغيبوا عن مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

- علي معلول: 
تعرض علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي في الدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وكانت إصابته هي شد في العضلة الخلفية، لكن تجددت إصابته مرة أخرى بسبب رجوعه للملعب بشكل سريع.

- ياسر إبراهيم:
اشتكى المدافع ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة قبل مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، ولم يشارك اللاعب في مباراة الأهلي والنصر الماضية في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

- محمد هاني:
يعاني محمد هاني المدافع الأيمن للفريق من إصابة في شد بالعضلة الضامة ولم يتم تحديد موعد عودته بعد.

- حمدي فتحي: 
تعرض حمدي فتحي لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي لكسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة" وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن إصابة اللاعب تحتاج لفترة زمنية قد تصل لشهرين لحين التعافي بشكل نهائي.

- وليد سليمان:
شعر اللاعب وليد سليمان الجناح الأيمن للفريق بألم في العضلة الخلفية خلال مباراة النصر الماضية، وهذه الإصابة استدعت إلى استبداله في الشوط الثاني من المباراة ولم يتم تحديد موعد عودته بعد.

- أكرم توفيق:
أصيب أكرم توفيق لاعب خط الوسط بالفريق خلال مباراة النصر الماضية أيضا بكدمة قوية في الذراع وأوضح طبيب الفريق أن إصابته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

- محمود وحيد:
أصيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وفيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخرج اللاعب من المباراة مبكرا بعد إصابته.

- محمد محمود:
غاب محمد محمود لاعب خط الوسط بالفريق عن مبارايات الفريق لفترة طويلة نتيجة لقطع في الرباط الصليبي ثم جراحة بالركبة، وتستمر فترة غيابه حتى الاَن، ومن المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية في أول شهر مايو المقبل.

- كريم نيدفيد:
غاب كريم نيدفيد لاعب خط الوسط بالفريق لمدة عامين بسبب إصابة في الركبة ثم جراحة في غضروف الركبة، وكان قريب من العودة للملاعب لكنه تعرض مجددا إلى رشح جديد في الركبة مما يؤخر ميعاد رجوعه.

- محمود متولي: 
تعرض المدافع محمود متولي لقطع في الرباط الصليبي وتقترب مدة عودته من الملاعب.

- محمد الشناوي:
أصيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في الأيام الماضية بفيروس كورونا وتم التأكد بعدما تم إجراء مسحتين له وجائوا كلاهما إيجابي وغاب عن مباراة الأهلي والنصر ومن المحتمل غيابه عن لقاء القمة إذا لم يتعافى بعد.

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