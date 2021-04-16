نصائح الفقهاء لتجنب الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان.. اعرفها

تحل اليوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وقد قدم علماء الدين الأجلاء العديد من النصائح لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تتسبب في إفساد الصيام، وكذلك بعض الأشياء المباحة والتي قد تلقى العديد من التساؤلات حول صحتها من عدمه، ويستعرض الفجر خلال السطور القادمة عددا من الحالات التي قد تتسبب في إبطال الصيام.

استخدام الحجامة

هناك العديد من الاختلافات حول استخدام الحجامة في نهار رمضان وهل هي تفسد الصيام أم لا، وحول ذلك قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي فإذا احتجم الصائم أفطر عند الإمام أحمد لقول النبي "أفطر الحاجم والمحجوم".

حقن التطعيم ولقاحات كورونا

أوضح الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة اليوم الجمعة، أن إبر التطعيم ولقاحات كورونا ونحوها لا تفسد الصيام، أما الإبر والحقن المغذية تفسد الصوم لأنها فيها معنى الأكل والشرب، حيث إن الإبر المغذية تأتي ضمن أول المفطرات الستة التي تفسد الصوم في رمضان.

وأكمل في خطبته أن الإبر العلاجية التي ليست في معنى الأكل والشرب كالبنسلين والأنسولين و إبر التطعيم ولقاحات كورونا ونحوها لا تفسد الصيام والأحوط أخذها في غير نهار رمضان، كما أن المحاليل بالحقن يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء وتأخير ذلك إلى الليل أسلم للعبادة، فيما أن المضمضة العلاجية والغرغرة الدوائية، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا لم يبتلع ما نفذ منه إلى الحلق لم يفطر وتأخيرها إلى الليل تحرزا للصوم أولى، وإن قطر في أنفه أو أذنه دواء فوصل إلى جوفه أو معدته أفطر.

المفطرات

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء عدوا أنواعا من المفطرات، ذكروا منها إدخال شيء إلى الجوف، فلو أدخل الصائم شيئا إلى جوفه من منفذ منفتح كالفم والأنف، فإن ذلك يؤدي إلى الإفطار وإبطال الصوم، كما أن الاستيقاء وهو محاولة إخراج ما في المعدة بالرغبة يعتبر من المفطرات.

وأضاف أن الجماع بين الرجل وزوجته، يعتبر من مفطرات الصوم، وكذلك خروج المني عن المباشرة أو بغير مباشرة، وكذلك خروج دم الحيض والنفاس من مفطرات الصوم، بجانب حدوث حالة الجنون للشخص، وكذلك الردة عن الإسلام.

البخور والعطور

أوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، مشددا على ضرورة تجنب استنشاق البخور والطيب المسحوق لأن لهما أجزاء متطايرة تتصاعد وتنفذ بالاستنشاق إلى المعدة والجوف.

بلع الريق

وقال الشيخ صلاح بن محمد البدير إن الصائم إذا ابتلع ما بين أسنانه أفطر، وإن ابتلع ريقه لم يفطر حتى ولو جمعه ثم ابتلعه لأنه مما يصل إلى معدته بدون اختياره، ولا يفسد الصوم إن ابتلع النخامة لأنها معتادة في الفم أشبه الريق.