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زينه ضيفة حلقة اليوم في " خمس نجوم"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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تحل الفنانه زينه، ضيفه على برنامج " خمس نجوم "، في الحلقه الرابعه اليوم، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة " mbc " مصر.

ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.




الجدير بالذكر أن الفنانه زينه تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "كله بالحب"، بطولة زينة وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان.

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