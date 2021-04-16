تعرف على ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال"

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" عدد كبير من الأحداث، واذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.



و انتهت الحلقة الرابعة من المسلسل باعتراف غادة عبد الراز لـ"سيد" خالد كمال، بأنها قتلت حمدي الميرغني، كما كشفت له عن علمها بأنه قتل المعلم مأمون وهو الفنان أحمد خليل.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



