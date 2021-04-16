بعد قليل.. الحلقة الخامسة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وتدور أحداث مسلسل "لحم غزال" حول الفنانة غادة عبد الرازق وهي "غزال" والتي تحاول البحث عن نجلها وتهرب من عدد من القضايا وتسكن في منطقة شعبية بسبب ذلك.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



