مي حلمي: "4 لاعبين طلبوا زواجي ولو حد فيهم مش متجوز اتجوزه"



كشفت الإعلامية مي حلمي، عن طلب اربع لاعبين كرة الزواج منها وذلك طبيعيا لعملها بمجال الاعلام الرياضي، قائلة: " 4 لاعبين كرة طلبوا الزواج مني وده طبيعي وأنا مذيعة كرة وبيعرضوا الزواج عليا.. ولو حد فيهم مش متجوز هتجوزه".



وأضافت مي حلمي، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مسئول من نادي الزمالك حذرها من التعامل بطريقة سيئة مع أبنه، كما أن هناك شخص ابن مسئول كان ينقل صورة سيئة عنها لنادي الزمالك، متابعة: "هددني وشتمني وأتعمل فيا صور متركبة مخلة".



وأشارت الاعلامي مي حلمي، إلى أنها تلقت عرض للعمل بقناة الزمالك لكنها رفضت، مؤكدة أنها من جمهور الأهلي وترفض العمل للزمالك لانتمائها للنادي الأهلي كمشجعة.

