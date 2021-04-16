Advertisements

مي حلمي: "فكرت اجمد بويضاتي بعد الطلاق وخايفة مخلفش أطفال"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن رغبتها في أن تكون أم في وقت من الأوقات، لذلك قررت أن تخضع لعملية تجميد بويضات، قائلة: "فكرت أجمد بويضاتي بعد الطلاق عشان خايفة أني أكبر وأبقى لوحدي وميكونش عندي طفل، وعملية الإجهاض اللى حصلت لى كانت طبيعية".

وأكدت "حلمي"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تخن طليقها المطرب محمد رشاد لمرة واحدة، متابعة: "عرفت خيانة طليقي ليا من رسالة على موبايله، والخيانة من الممكن أن تكون نفسيًا".

وبكت الإعلامية مي حلمى، على الهواء بسبب خيانة زوجها وعدم حب طليقها لها، قائلة: "نفسي أتحب أنا متحبتش.. ومش بعيط عليه"، مؤكدة أن طليقها كان دائما ما يقوم بالتعدى عليها بالضرب وذهبت إلى عملها مُصابة ذات مرة.

أخبار تهمك

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 20 ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ يوم

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ 34 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ 39 دقيقة

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة