مي حلمي: "فكرت اجمد بويضاتي بعد الطلاق وخايفة مخلفش أطفال"



كشفت الإعلامية مي حلمي، عن رغبتها في أن تكون أم في وقت من الأوقات، لذلك قررت أن تخضع لعملية تجميد بويضات، قائلة: "فكرت أجمد بويضاتي بعد الطلاق عشان خايفة أني أكبر وأبقى لوحدي وميكونش عندي طفل، وعملية الإجهاض اللى حصلت لى كانت طبيعية".



وأكدت "حلمي"، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تخن طليقها المطرب محمد رشاد لمرة واحدة، متابعة: "عرفت خيانة طليقي ليا من رسالة على موبايله، والخيانة من الممكن أن تكون نفسيًا".



وبكت الإعلامية مي حلمى، على الهواء بسبب خيانة زوجها وعدم حب طليقها لها، قائلة: "نفسي أتحب أنا متحبتش.. ومش بعيط عليه"، مؤكدة أن طليقها كان دائما ما يقوم بالتعدى عليها بالضرب وذهبت إلى عملها مُصابة ذات مرة.