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حسام موافي يحدد 4 عوامل تمثل خطرًا على الشريان التاجي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، إن التدخين على رأس العوامل التي تسبب خطورة على الشريان التاجي، مضيفا أن هناك عدة عوامل تسبب خطورة على الشريان التاجي، مثل السكر، والضغط، والكوليسترول العالي، والتدخين يأتي على رأس هذه العوامل.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن وجود ضيق في الصدر يؤدي إلى الإصابة بذبحة صدرية، مضيفا أن التدخين مع وجود الضيق يزيد من فرص الإصابة بالذبحة الصدرية.

وأكد الدكتور حسام موافي، أن أعراض الإصابة بالشريان التاجي، غالبًا ما تكون أكثر وضوحًا لدى النساء بشكل خاص.

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