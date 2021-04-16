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لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجاب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على بعض أسئلة الصحفيين، حول التعاقد مع إيرلينج هالاند ومصير كومان وإمكانية ضم نيمار.

وقال رئيس برشلونة الجديد عن إمكانية التعاقد مع هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند: "سنفعل كل ما يجب القيام به، وسيتم تنفيذه بشكل جيد"، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورفض لابورتا الإجابة عن مصير مستقبل كومان ورهنه بنتيجة نهائي الكأس، رغم أنه في اليوم السابق أجاب على السؤال قائلا: "ما نريده هو لعب النهائي والفوز به".

وعن تعليق أحد المشجعين: "لا هالاند ولا مبابي، أحضروا نيمار"، قال رئيس البارسا: "وأنا معجب به أيضًا".

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