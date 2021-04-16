عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك









يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، لقاء القمة الذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره الأهلي، المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





وأصبحت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، بصدد الإعلان عن تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.





وخضع محمود البنا لعمل مسحة فيروس كورونا اليوم الجمعة، للتأكد من سلامته قبل الإعلان بشكل رسمي.





وتبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، يوم الأحد المقبل، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة.



