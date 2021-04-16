انهيار نيرمين الفقي وياسر جلال يرفض عمل محضر لاخذ حق ابنته





بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ضل راجل" لقاء ياسر جلال بنادين زميلة ابنته شهد، لكنها تنكر إقامة حفل عيد ميلاد في يوم الحادث، كما أنها لم تكن موجودة في الحفل،



يجلس ياسر جلال مع الطبيب إيهاب فهمى وينصحه بعمل محضر في الشرطة من أجل إنهاء أوراق المستشفى، لكن جلال يرفض ويطالب الطبيب بإفاقة ابنته أولا قبل اتخاذه أي إجراء، خاصة أن تقرير الطبيبة نور اللبنانية أشار إلى وجود محاولة إجهاض عنيفة في جسد شهد.





تصر نرمين الفقى على زيارة ابنتها شهد في المستشفى رغم ظروفها الصحية وعندما تصل للمستشفى وترى ابنتها تنهار بالبكاء صارخة: "ردى عليا يا شهد"، ويحاول جلال تهدئتها ويخرجها خارج غرفة المستشفى.



يحاول ياسر جلال معرفة كلمة مرور هاتف ابنته شهد، فيكتشف أنه تاريخ ميلاده وبدخوله على الصور يجد صورة تجمع ابنته شهد ونادين من مكان الحفل رغم أن الأخيرة أنكرت أنها أقامت عيد ميلاد، وأنها لم تتواجد في مكان الحفل من الأساس، فيسرع لمواجهة نادين وأمها بالصورة لتنتهى الحلقة بمواجهتهما، ويبدو أن الصورة ستصل بياسر جلال إلى خيط يكشف به أسرار لغز الاعتداء على ابنته وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.