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مطرانية بنى سويف تعلق الصلاة داخل الكنائس لمدة 3 أسابيع

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت مطرانية بني سويف، اليوم الجمعة، برئاسة الأنبا غبريال تعليق كافة الصلوات بكنائس الايبارشية اعتبارا من يوم غدا السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع نظرا لظروف جائحة كورونا، مكررة إعتذارهاعن أي استقبالات رسمية أو شعبية يوم عيد القيامة المجيد حرصا على صحة الجميع.

كما أعلنت مطرانية ببا بمحافظة بني سويف انه في إطار دعم جهود الدولة المصرية في مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد، الأنبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا والنائب البابوي لايبارشية بني مزار عدد من الإجراءات.

وتضمنت الإجراءات ما يلي: ان يتم صلاة القنديل ولمنع التزاحم بين المصلين من يوم الاثنين القادم وحتي يوم الخميس القادم علي ان يحضر الشخص مرة واحدة خلال هذه الفترة، وحضور القداسات جمعة ختام الصوم واحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس العيد عبر دعوات تصدر من الكنائس، وأن يكون لكل أسرة دعوة واحدة فقط خلال هذه الفترة من قداس ختام الصوم حتي قداس العبد، والأسرة هي التي تحدد من سيشارك في الصلوات ويشارك في كافة الصلوات بحيث تشارك كل الأسر في كافة الصلوات عن طريق ممثلة.

كما تضمنت الإجراءات حضور صلوات البصخة بدون حجز، الالتزام خلال كافة الصلوات بأقصى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات فضلا عن التعقيم المستمر لكافة الكنائس عقب نهاية كل صلاة.

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