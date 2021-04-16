إيمان البحر درويش عن رفض غناء تتر "البرنس": "كان هيبقى وصمة عار في تاريخي"

قال الفنان إيمان البحر درويش، إنه رفض أن يغني تتر أغنية البرنس للنجم محمد رمضان، الذي عُرض في سباق رمضان الماضي، موضحًا: "التتر معجبنيش، ومسمعتهوش، لأني مش هتفرج على محمد رمضان".



وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "قلت لمخرج العمل محمد سامي إني لو غنيت الكلام ده هتبقى وصمة عار في جبيني، ورفضت العقد رغم غن المبلغ كان كبير".



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.