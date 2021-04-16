بالصور.. الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 من الموقع الرسمي دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 .. يشغل بال المواطنين هذه الأيام كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي "أون لاين" ت

بالصور.. الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 من الموقع الرسمي





دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 .. يشغل بال المواطنين هذه الأيام كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي "أون لاين" تجنباً للزحام، كإجراء احترازي للحد من انتشا كورونا.





دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





وتصدرت فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حل موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية.





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





وتوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكن لمشاهدينا دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 بخطوات سهلة وبسيطو تجنباً لانقطاع الخدمة.





وترصد لكم بواية الفجر الإلكترونية طرق وخطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 في السطور التالية:





خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021





الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من خلال الضغط "هنـــــــــــــــــا".





اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021.





إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.





اختار "أظهر الفواتير".





















طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





إدخال الكود متبوعاً برقم التليفون الأرضي.





ظهور قيمة الفاتورة .









نختار كلمة "سداد".













وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021





فروع المصرية للاتصالات.





مقار شركة المصرية للاتصالات.





عن طريق فودافون كاش.





عن طريق فوري.





البريد.





ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".





كما يمكنكم دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021 من خلال الخدمات التالية:





خدمة ممكن.





خدمة سداد.





خدمة مصاري.





خدمة أمان.





خدمة Bee.



