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إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل أزمة تراث جده "سيد درويش"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان إيمان البحر درويش، إنه تخرج من كلية الهندسة، لكنه اختار احتراف الغناء، موضحًا: "دي حاجة مش في ايدي، أنا مولود في حضن بيت سيد درويش، ومن الطبيعي ان تكون الموهبة مزروعة جوانا دون أن نشعر".

ورد درويش، على ما أثير بشأن منع أي شخص من الاستفادة من تراث سيد درويش، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "ابن عمي محمد حسن سيد درويش حارس قضائي معي على تركة سيد درويش، ومينفعش أمضي من غيره".

وحول خلافاته مع هاني شاكر ومصطفى كامل، أوضح: "الدنيا كلها شافت مدى إساءتهم ليّ، وقالوا عليّ إني أخدت 15 ألف جنيه من مال اليتامى وهو ما برأتني النيابة العامة منه، وهاني شاكر زعم أنني حرضت طبالا على سبه".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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