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كارتيرون ينقل مران الزمالك غدًا لاستاد القاهرة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي. 

ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد. 

ويلتقي الزمالك منافسه الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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