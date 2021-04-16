كارتيرون ينقل مران الزمالك غدًا لاستاد القاهرة









قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي.





ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.



