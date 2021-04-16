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كارتيرون ينقل مران الزمالك غدًا لاستاد القاهرة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:57 م
محمد زكي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق غدا السبت لاستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي.
ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر غد السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.
ويلتقي الزمالك منافسه الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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