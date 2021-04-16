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الزمالك يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لموقعة القمة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:57 م
محمد زكي
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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لرابيد تيست بعد تدريب اليوم استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخضع أيضا أفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لرابيد تيست تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.
مران بدني للاعبي الزمالك
كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر القلعة البيضاء على هامش التدريبات الجماعية المقررة اليوم الجمعة.
وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي المقرر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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