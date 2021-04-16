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الزمالك يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لموقعة القمة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لرابيد تيست بعد تدريب اليوم استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع أيضا أفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لرابيد تيست تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.
مران بدني للاعبي الزمالك

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر القلعة البيضاء على هامش التدريبات الجماعية المقررة اليوم الجمعة.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وفرناندو مدرب الأحمال بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات قبل بداية المران الجماعي المقرر على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. 

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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