ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم مستقبل نجم هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الملكي في صيف 2022.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قام بالفعل بتجديد عقد بنزيما حتى 2023 ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن العقد.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كريم بنزيما مستمر في ريال مدريد حتى يبلغ من العمر 35 عاماً.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تجديد عقد بنزيما البالغ من العمر 33 عاماً يأتي وسط شكوك حول إستمرار لوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس بالإضافة إلى رافائيل فاران.



