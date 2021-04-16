جمال يوسف ومحمد الشقنقيري يفاجآن الجمهور بظهورهما في الحلقة الخامسة من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل الحلقة الـ5 من مسلسل "لحم غزال"، والذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.



ودارت أحداث الحلقة في إطار من التشويق والإثارة، وظهر الفنان جمال يوسف لأول مرة في المسلسل كما ظهر الفنان محمد الشقنقيري وهما يجسدان دور رجال المعلم "علي مأمون" وهو الفنان شريف سلامة.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



