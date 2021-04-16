Advertisements

جمال يوسف ومحمد الشقنقيري يفاجآن الجمهور بظهورهما في الحلقة الخامسة من "لحم غزال"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل الحلقة الـ5 من مسلسل "لحم غزال"، والذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من التشويق والإثارة، وظهر الفنان جمال يوسف لأول مرة في المسلسل كما ظهر الفنان محمد الشقنقيري وهما يجسدان دور رجال المعلم "علي مأمون" وهو الفنان شريف سلامة.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ ثلث ساعة

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاء عامر تهدد عمرو عبد الجليل لهذا السبب

بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

نقل أحمد خليل إلى المستشفى فى "لحم عزال"

غادة عبد الرازق تعتذر لـ وفاء عامر بسبب غامض

تعرف على ملخص الحلقة الـ3 من "لحم غزال" قبل بدء الحلقة الـ4

بعد قليل.. الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة