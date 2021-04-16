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موعد السحور وآذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:04 م
آذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021
آذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021
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موعد السحور وآذان الفجر خامس أيام رمضان 2021 .. توجد عدة موضوعات يزداد البحث عليها طوال شهر رمضان المبارك من بينها الأدعية ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم.

موعد آذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021

وننشر لكم موعد السحور وآذان الفجر خامس أيام رمضان 2021 عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:

عدد ساعات الصوم في خامس أيام رمضان

14 ساعة و 49 دقيقة.

السحور

 1:35

الإمساك

 3:35

آذان الفجر في خامس أيام رمضان 2021

 3:55
 
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن آخر أيام شهر رمضان 2021، والذي سيكون الأربعاء الموافق الـ12 من مايو، ويكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المارك.

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