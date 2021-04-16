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للزوجة الذكية.. اتبعي هذه الخطوات لحياة ناجحة مع زوجك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لعلاقة زوجية ناجحة، لابد للزوجين دائمًا البحث عن الحلول والأفكار التي تجدد العلاقة وتجعلها غير مملة وبلا مشاكل، لذا عليكم اتباع التالي لحياة زوجية سعيدة معا:

الخطوات لحياة ناجحة

- مخافة الله عزّ وجل أول أساس من أُسس الحياة الزوجية الناجحة.

- التوافق المنطقي، وهو أن يكون الطرفان موافقيْن في حال اتخاذ أي قرار، وأن يكون القرار الأنسب للموقف وليس لمصلحة شخصية لطرف من الأطراف.

- تقبُل الطرفين لبعضهما بكل حسناتهما وعيوبهما؛ لأنه لا يوجد إنسان كامل، وألا يقوم طرف من الأطراف بتهميش أو مسخ للطرف الآخر.

- أن تكون هناك معايير وثوابت للطرفين، لا أحد يتعدى عليها؛ كالاحترام ومشاركة الرأي وعدم الإساءة.

- أن يتفهم الطرفان احتياجات كل منهما، والسعي إلى تحقيقها معًا ككيان واحد؛ لأنهما شركاء حياة.

- أن يكون الزوجان إيجابييْن ومتفائليْن بأنهما قادران على السعي نحو الحياة الزوجية السعيدة بالعزيمة والإصرار، "فالسعادة تكمن في أنفسنا ولا بد من السعي والبحث عن طرق لجعلها ممكنة".

- يجب أن يخطط الزوجان لحياتهما في مرحلة مبكرة من علاقتهما، ويعتبران أن هذه الخطة دستورًا يلتزمان به؛ كي تتمتع علاقتهما الزوجية بالنجاح.

- أن يمنح كل طرف منهما الاستقلالية والحرية للطرف الآخر، رغم وجود رابط الزواج وقواسم مشتركة كثيرة بينهما، فالزواج يعني ارتباط شخصين في علاقة مشتركة دون التأثير على استقلالية أو حرية الآخر.

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