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شريف سلامة يهدد عمرو عبد الجليل عقب وفاة والده

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث حيث قرر المعلم علي مأمون "شريف سلامة" النزول للسوق مرة أخرى وعدم أخذ عزاء والده لحين أخذ ثأره، وهدد عمرو عبد الجليل الذي جاء ليعزيه في والده.

وذهبت "غزال" وهي غادة عبد الرازق إلى جذارة المعلم "علي مأمون" شريف سلامة، لتعزيه في والده وتطلب منه أن يقابلها عقب انتهاء العمل في الجذارة.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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