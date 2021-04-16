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اغتصاب غادة عبد الرازق و ظهور جمال يوسف..أبرز مفاجآت الحلقة الـ5 من مسلسل "لحم غزال"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.

واشتدت علاقة إعجاب تربط "شوق" وهي مي سليم، بـ "محمد شاهين"، حيث يلمح لها بالطلاق من زوجها.

و ظهر الفنان أشرف عبد الغفور، وهو والد "غزال" والذي يهرب من عدد من القضايا، حيث أخرج جواز السفر الخاص به ووضح أنه يفكر في السفر والهروب.

وبدأت الحلقة باغتصاب "خالد كمال" وهو سيد لـ"غزال" الفنانة غادة عبد الرازق، لاعترافها أنها قتلت حمدي الميرغني، وعلم زوج "شوق" مي سليم أن "غزال" هي "عاليا" مما جعل الأحداث تزداد تشويقا وإثارة.

وهدد المعلم علي مأمون "شريف سلامة"، المعلم "عمرو عبد الجليل" وذلك أثناء تعزيته في والده.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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