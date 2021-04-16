محلل سياسي لـ"الفجر": الانتقالي فرض القضية الجنوبية عربيا ودوليا.. والحل العسكري سينهي أزمة اليمن

قال المحلل السياسي الجنوبي نجيب محفوظ مفيلح، إن خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي عظيمة وجبارة وأفضت إلى فرض واقع الاعتراف بالجنوب العربي اقليميا ودوليا.









وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن الحل العسكري سيكون هو أساس الحل لأن الحلول السياسية تستند في أساسها على مدى النفوذ والسيطرة العسكرية على الارض لكل طرف.









◄خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي





وأكد أن إتفاق الرياض الذي وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب العربي وحكومة الشرعية اليمنية والذي افضى مؤخرا إلى تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب العربي واليمن الشمالي يعد ايضا من أهم الخطوات العظيمة التي يخطو بها المجلس الانتقالي الجنوبي بشعب الجنوب العربي نحو انتزاع استعادة قيام دولتة دولة الجنوب العربي ، وماحدث من تعثر لاستكمال خطوات استعادة قيام دولة الجنوب العربي يرجع إلى أن المجتمع الدولي مازال يغض الطرف عن حقيقة الصراع الجنوبي الشمالي ولايريد أن يتجاوب مع قضية شعب الجنوب العربي بجدية تتناسب وحجم التضحيات التي يقدمها شعب الجنوب بغية استعادة قيام دولتة .

◄مخرج الأزمة اليمنية





وكشف بأن المخرج سيكون من خلال تشخيص حقيقة الصراع الدائر في اليمن جنوبا وشمالا، فعندما نقول الأزمة اليمنية فهذا يعني للبعض الصراع الدائر على السلطة في اليمن الشمالي مابين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، بينما أن الازمة الحقيقية والصراع الحقيقي هو صراع فشل الوحدة بين دولة الجنوب العربي واليمن الشمالي ما أدى إلى اشعال مبكر لنار الحرب بين الدولتين من لحظة تحقيقها، حيث أن اليمن الشمالي اراد من خلال اشعال تلك الحرب إلى فرض الوحدة بالقوة على الجنوبيين واحتلالهم باسم ترسيخ وتعميد الوحدة التي تحققت سلميا بالدم كما زعموا، ومنذ تلك الحرب والجنوبيون يحاولون ويقدمون جل التضحيات لتحقيق فك الارتياط بين الدولتين واستعادتهم لقيام دولتهم الجنوبية وعاصمتها عدن الابية، وهذا يعني أن الصراع سيستمر ولا حل للازمة اليمنية إلا بحل الدولتين .

◄الحل العسكري أم السياسي للأزمة



