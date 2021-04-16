جملة واحدة هتكسبك مليار ونص حسنة في 4 ثواني.. اعرفها



وأشار "علوان"، خلال لقا خاص ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى ان هناك ما يقرب مليار و600 مليون مسلم، لو قال الشخص "اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات" سيحصل على مليار و600 مليون حسنة، لافتا إلى أن الاستغفار للمؤمنين ذكر في القرآن.



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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز جواز قضاء الصوم عن المتوفي سواء أكان أحد الوالدين أم غيره.



وتابع جاء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أن امرأة سألت سيدنا النبي محمد صل الله وعليه وسلم وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟، قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى.



وأضاف شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز الحج عن الشخص المتوفي في حال وجود عذر كان قد منع أن يؤدي مناسك الحج في حياته.



قال الشيخ أحمد علوان، الداعية الإسلامي، إن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب له عن كل مؤمن ومؤمنة حسنة.