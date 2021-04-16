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جلسة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الزمالك علي هامش مران الفريق
الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:26 م
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.
وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.
وشدد كارتيرون على أهمية اللقاء للفريق خاصة أنه بمثابة بطولة خاصة والفوز فيه ضروري لإسعاد الجماهير.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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