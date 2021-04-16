جلسة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الزمالك علي هامش مران الفريق

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.





وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.





وشدد كارتيرون على أهمية اللقاء للفريق خاصة أنه بمثابة بطولة خاصة والفوز فيه ضروري لإسعاد الجماهير.



