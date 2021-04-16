Advertisements

جلسة تحفيزية من كارتيرون للاعبي الزمالك علي هامش مران الفريق

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم بحضور أفراد الجهاز المعاون له، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وشدد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة.

وشدد كارتيرون على أهمية اللقاء للفريق خاصة أنه بمثابة بطولة خاصة والفوز فيه ضروري لإسعاد الجماهير.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمباراة القمة كارتيرون الزمالك الدوري الالي

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ ثلث ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

منذ أقل من ساعة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

جروس يعقد جلسة أخرى في مران الزمالك.. تعرف على التفاصيل

أحمد عيد: كارتيرون هيحقق أحلام جمهور الزمالك

كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى ناشئي الزمالك

الزمالك يواصل استعداداته للمصري.. ومحاضرة فنية خاصة من كارتيرون

كارتيرون يعقد جلسة مع ناشئين الزمالك

رسالة قوية من كارتيرون لنجوم الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة