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بدء الحلقة الـ4 من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ بعد قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on".

ويخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق حول أحداث وطنية من 2013 لـ2020 ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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