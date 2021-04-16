عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك





تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، توقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، من المشاركة أمام الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





موقف الشناوي من مواجهة الزمالك في الدوري المصري





كشف مصدر بالنادي الأهلي، موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول، من مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.





وأوضح المصدر أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيخضع لمسحة جديدة مشيرا إلى أنه حال تحول مسحته إلى سلبية سينضم لمعسكر المارد الأحمر، إستعدادا لمواجهة جزر الزمالك.





وأتم المصدر موضحا أن محمد الشناوي حارس الأهلي، يشعر بغياب حاسة الشم والتذوق، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.



