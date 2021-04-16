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تفاصيل أزمة رامز جلال مع عائلة الفنان أركان فؤاد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:27 م
أركان فؤاد
أركان فؤاد
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أركان فؤاد .. تشهد أيام رمضان تنافسا كبيراً بين المشاهير، حيث أصبح صعود التريند معيار النجاح، حتى أن بعضهم يزداد البحث عليه بمجرد ذكره أو التهكم عليه في أحد البرامج.

أركان فؤاد 

وتصدر الفنان أركان فؤاد تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، بعدما تحدث عنه رامز بأسلوبه المعتاد في برنامج "رامز عقله طار".

غضب ابنة أركان فؤاد 

وأعربت المطربة فيروز ابنة أركان فؤاد عن عزمها مقاضاة النجم رامز مقدم برنامج رامز عقله طار والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر طوال رمضان.

ابنة أركان فؤاد ترد على رامز

وكتبت ابنة أركان فؤاد منشور لها على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك"، أكدت فيه أن ما فعله رامز من تهكم وسخرية على والدها لن يمر مرور الكرام ملمحة إلى مقاضاته.

أركان فؤاد ومقاضاة رامز

وقالت ابنة أركان فؤاد في منشورها :"اللي حصل مش هيعدي وهنرفع قضية على رامز جلال.. ياريت نقيب الممثلين المحترم أشرف زكي، اللي أنا بحبه وبحترمه جدًا، يعلم رامز جلال إن في احترام وتقدير للناس الكبيرة المحترمة اللي عمرها ما غلطت ولا اتقال عليها نصف كلمة".

أركان فؤاد محط سخرية رامز

وأضافت فيروز أركان فؤاد في منشورها: "التريقة على الناس والسخافة مش هزار ومش بتضحك"، في رسالة قاسية إلى رامز جلال.

زوجة أركان فؤاد 

وعلى صعيد متصل، أبدت الفنانة نادية مصطفى زوجة أركان فؤاد استيائها الشديد من سخرية رامز من زوجها خلال إحدى حلقاته المذاع على إم بي سي مصر.

هجوم زوجة أركان فؤاد على رامز

وكتبت زوجة أركان فؤاد على حسابها الرسمي عبر "إنستجران :"مش كفاية بيتريق على اللى جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم.. مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد!!.. وإذا كان ده هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول".

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