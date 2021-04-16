Advertisements

التصنيف الكامل للمنتخبات المشاركة بدورة الالعاب الأولمبية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الالعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في يوليو المقبل.

وطبقا للتصنيف الذي نشره (فيفا) عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فقد جاء المستوى الأول ليشهد تواجد منتخب اليابان (البلد المضيف) والبرازيل حامل الميدالية الذهبية في النسخة الماضية في ريو دي جانيرو 2016، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وتتواجد منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا في التصنيف الثاني، بينما تواجد منتخب مصر بطل أفريقيا في التصنيف الثالث إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وفرنسا ورومانيا.

وتقام قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو يوم 21 من الشهر الجاري.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قد تأجلت من العام الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

للفيفا الاولمبياد الالي

أخبار تهمك

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

ريال مدريد يحسم مستقبل بنزيما

منذ أقل من ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ ساعة و 25 دقيقة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

منافسو منتخب مصر الأوليمبي المحتملين في أولمبياد طوكيو 2020

تعرف على المنتخبات التي صعدت رسمياً أولمبياد طوكيو

مولر خارج حسابات منتخب ألمانيا في الأولمبياد

خروج مولر من حساب ألمانيا في أولمبياد طوكيو

موعد قرعة منافسات كرة القدم بالأولمبياد

مصر بالتصنيف الثالث للمنتخبات المتأهلة لمسابقة كر القدم بأوليمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

06:58 م

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة