ماجد الكدواني يبكي المشاهدين خلال ظهوره الأول في "ولاد ناس"

شهدت الحلقتين الرابعة والخامسة من مسلسل "ولاد ناس" إشادة كبيرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكان ظهور النجم ماجد الكدواني له بصمة خلال الأحداث بأدائه المبهر، والذي أبكى الكثر من المشاهدين الذين اشادوا به وبدوره وما قدمه من مشاعر مؤثرة عقب وصوله من الخارج بسبب معرفته بحادث أتوبيس ابنه.



وشهدت الأحداث تبرع الفنان محمود حجازي بدمه لأحد المصابين في حادث الأتوبيس نظرا لأن فصيلة دمه نادرة وكانوا يبحثون عنها.



وظهر الفنان ماجد الكدواني خلال أحداث العمل داخل المستشفي ينتظر رد الدكتور علي حالة ابنه الذي كان متواجد معهم في حادث الأتوبيس، ويعد هذا أول ظهور للكدواني العائد من السفر بعد معرفة خبر تعرض ابنه لحادث أتوبيس المدرسة الذي ينقله يوميا.



واستعاد احمد وفيق ذكرياته مع ابنه داخل المدرسة عندما دافع عنه أمام مدرسته وشرح لها كل الأمر عندما نقص درجة في أحد المواد مع أن ابنه كان قد أجاب كل الامتحان، وطلب من المدرسة أن تعتذر له لأنها اهانته وقالت له أنه كذاب امام زملائه.



فيما وجه صبري فواز الحديث لزوجته أنه سيقوم بنقل ابنه كريم من المدرسة بسبب ما حدث، مما جعل جميع الآباء يتضامون معه، وخرج الطبيب ليطمئن أهالي المصابين.



ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا إجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الأن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في للمستشفى التي تم نقلهم إليها.



ولا يزال الغموض يسيطر على مسلسل ولاد ناس ويترقب المشاهدون معرفة المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الدولية، الذي انقلاب في الحلقة الأولى من مسلسل ولاد ناس.



مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.



الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.