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عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
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انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.

 وقالت وزارة البيئة، إنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت، مُوضحةً أن محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.


وشددت على أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت لم يسجل أي ارتفاعات، ولم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به في الهواء، مُشيرةً إلى متابعة الوزارة للموقف البيئي لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والتي تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 109 محطات على مستوى الجمهورية.



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