أمير عبد العزيز يؤازر لاعبي الزمالك قبل مواجهة القمة





حرص أمير عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد السابق للفريق على التواجد في تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلي.





وعقد عبد العزيز جلسة مع الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني للزمالك على هامش تدريب اليوم للاطمئنان على الفريق.. معربا عن امنيته بالتوفيق للزمالك في لقاء القمة وتحقيق الفوز.





ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.



