أمير عبد العزيز يؤازر لاعبي الزمالك قبل مواجهة القمة

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أمير عبد العزيز يؤازر لاعبي الزمالك قبل مواجهة القمة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:32 م
محمد زكي
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حرص أمير عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق والمدرب المساعد السابق للفريق على التواجد في تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلي.
وعقد عبد العزيز جلسة مع الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني للزمالك على هامش تدريب اليوم للاطمئنان على الفريق.. معربا عن امنيته بالتوفيق للزمالك في لقاء القمة وتحقيق الفوز.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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